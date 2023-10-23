Панюков – о Дзюбе: «Это царь горы, всегда ищет того, над кем посмеяться»

Бывший форвард «Урала» и «Зенита» Андрей Панюков рассказал о своём бывшем партнёре по питерскому клубу – нападающем Артёме Дзюбе.

«Артём столько аренд пережил, столько хейта, еще и видосы… И не сломался! В раздевалке он царь горы. Всегда ищет жертву, над кем посмеяться. Словарный запас сумасшедший», - вспоминает Панюков для Sport24.

Футболист вспоминает, что однажды Дзюба решил всем в раздевалке раздать клички, но не простые, а из комиксов о супергероях.

«Молодые мы, конечно, первые под раздачу попали, но кем я в итоге стал – уже забыл», - добавляет Панюков.