Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу ростовчан в матче с «Ахматом» со счётом 3:0.

«Я бы не сказал, что «Ростов» выдал лучшую игру в сезоне с точки зрения содержания и наполнения. Всё-таки грозненцы позволяли очень многое, Голенков фактически продавил оборону гостей. При этом я бы не сказал, что он скоростной футболист. Голенков был лучшим игроком в «Ростове», но оборона дончан позволила очень многое. Однозначно ещё есть над чем работать. Впереди команду ждут сложные игры – с «Локомотивом», «Спартаком» и «Оренбургом». Главное не надувать щёки и не думать, что игра команды в порядке», - сказал Балахнин.