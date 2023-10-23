Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничейной игре столичного коллектива в Казани.

- ЦСКА снова сыграл вничью, плюс потерял Мухина. Согласны с тем, что кадровая ситуация у «армейцев» тяжелейшая?

- Да. Можно сказать, что у ЦСКА положение аховое. Скамейка очень короткая, играть некому. Неправильно «армейцы» распорядились своими резервами. Распродали всех, раздали. А что касается Мухина – это потеря. Но я считаю, что он не готов к большому футболу. И, прежде всего, физически. Хотя и морально тоже. Это серьезное испытание, а ему всего 21 год. Это еще ребенок в футболе. Костно-мышечный аппарат не готов к таким серьезным матчам. Да и сам по себе он хлюпенький парень.

- Впереди матч с «Краснодаром», а у ЦСКА уже сейчас 7-е место в таблице. Сложно будет до зимы и усиления удержаться на достойном месте?

- Игра с «Краснодаром» будет тяжелая, потому что южане на ходу. Они поверили в себя. Но я думаю, что ЦСКА справится, потому что в команде много опытных ребят. Просто не надо пренебрегать игрой в обороне, лучше действовать попроще. Не стоит заниматься обводкой, рисковать. Нападение соперника может потерять работоспособность и надежду на выигрыш, если ЦСКА будет хорошо разрушать. «Армейцам» в этом матче надо урвать хотя бы одно очко. На победу я бы не стал надеяться. Потому что нападение довольно слабое, а в полузащите есть потери. Можно надеяться на Облякова, что он хорошо пробьет, но он редко наносит удары по воротам. Ему нужно подходить к воротам и бить с дальней дистанции.

Елена Григорьевская