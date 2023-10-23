Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «Краснодар» выдержал марку, но «Балтика» выдала лучший матч в сезоне» эксклюзив

23 Октября 2023 • 17:10 Комментировать
Балтика
2:2
Краснодар

Бывший главный тренер «Балтики», «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча двенадцатого тура чемпионата России между «Балтикой» и «Краснодаром» (2:2).

- Вы были в Калининграде на этой игре. Удивил ли вас результат, какое впечатление оставила игра?

- На первых минутах «Краснодар» действовал с преимуществом и с хорошим качеством игры. «Балтика», насколько я знаю, плотно изучала «Краснодар», но всё равно в начале матче немножко не разобралась со схемой, с определёнными моментами проникающих передач «Краснодара» между линиями защитников и полузащитников. До своего первого гола краснодарцы были очень остры и активны. Они атаковали большими силами, пять игроков подходили под защитников. И центральный полузащитник «Балтики» Осипов не сразу разобраться, как правильно ему надо играть. В результате один из острых выпадов «Краснодара» в чужую штрафную завершился голом. Латышонку там не повезло – он отбил прострел прямо на Кордобу, который пополнил свой голевой багаж.

Потом где-то после 20-й минуты «Балтика» перевернула игру. Не сказать, что она прямо задавила «Краснодар», но стала играть весьма симпатично в плане контроля мяча и передач вперёд. А самое главное, у «Краснодара» начали проседать фланги. Получалось, что крайним атакующим игрокам «Балтики» удавалось проникать в штрафную площадь соперника, и дальше после передач возникали опасные моменты. До поры до времени «Краснодару» везло, и Сафонов подвыручил. Первый мяч «Балтики» из середины оказался, может, нелогичным, но там всё было очень хорошо разыграно с завершающим ударом Кузьмина. Это гол придал «Балтике» дополнительных сил и эмоций, плюс трибуны погнали её вперёд.

На первый взгляд было удивительно, что один из самых высоких футболистов «Балтики» Бистрович шёл подавать угловые. Но его подачи со стандартов были опасные – мяч приходил как раз в ту точку, в которую нужно. И «Краснодар» с большим трудом справлялся с этими навесами. После ударов мяч проходил рядом со створом, либо защитники на тоненького выносили. И второй гол «Балтика» тоже забила головой. Калининградцы хорошо выполняли свои манёвры, а «Краснодар» оказался не готов к такому давлению.

В общем-то, первый тайм закономерно закончился победой «Балтики» 2:1. Было ощущение, что после перерыва «Краснодар» её задавит, но этого не случилось. Во втором тайме игра шла плюс-минус на равных курсах. Да, «Краснодар» больше владел мячом, но не создавал остроту и не держал игру под своим контролем. «Балтика» контратаковала с быстрыми передачами. Игра шла весёлая и смотрелась интересно, обе команды были достаточно хорошо готовы физически. Если отмотать назад, то в первом тайме у «Краснодара» немножко провалился Волков. Наверное, это связано с его отъездом в сборную. Поэтому Ивич в перерыве поменял его. Кроме того, Батчи в первом тайме недорабатывал при обороне, поэтому приходилось очень тяжело Петрову. Ивич перевёл Батчи направо на место Волкова, вместо которого на замену вышел Эктов, и напряжение с флангов «Краснодара» было снято.

Второго гол краснодарцев мог показаться нелогичным, поскольку остроты с их стороны, в общем-то, особо и не было. Но не разобрались защитник с вратарём у «Балтики», а Сперцян а-ля Комличенко грамотно подставился под фол Малярова. Вопросов по пенальти не было – нарушение имело место. После этого игра проходила ближе к воротам «Балтики», но нельзя сказать, что «Краснодар» создавал стопроцентные голевые моменты. Есть такое впечатление, что все калининградские болельщики и весь город огорчены ничейным результатом. Оно и понятно, ведь «Балтика» показала свою лучшую игру в сезоне и была близка к победе. «Краснодар» в целом выдержал свою марку и солидность, если не считать провалов на флангах в первом тайме. Ивич показал хорошее управление игрой с заменами, поэтому «Краснодар» тоже наверняка остался недоволен потерей очков.

- Отрыв «быков» от второго места сократился до пяти очков. Они будут волноваться по этому поводу?

- Ни расслабляться, ни волноваться сейчас никто не должен. Впереди ещё длинная дистанция пути и много встреч между лидерами. Такие матчи, как «Балтика» – «Краснодар», показывают, что даже команды из нижней части таблицы могут не просто выдавать какие-то сенсационные результаты, но и действительно по игре отбирать очки у лидеров. И у того же «Спартака», хотя он играл с большим преимуществом и выглядел достаточно уверенно против «Пари НН», всё было на тоненького, потому что он долго не забивал второй мяч.

- Почему «Балтика» все свои очки в РПЛ набрала дома?

Реклама


- На родном стадионе для неё благоприятная атмосфера, приходят десять тысяч зрителей, и для футболистов без большого опыта выступлений в Премьер-лиге это играет большую роль. Кроме того, им комфортнее готовиться именно к домашним матчам, здесь всё идёт у них по накатанной. А результаты на выездах – это вопрос времени и адаптации. Станет ли «Балтика» набирать очки в гостевых играх, во многом будет зависеть от ребят и от тренерского штаба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Балтика Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Октября
18:13 · Россия. Премьер-лига
Впервые в истории все команды РПЛ после 12 тура имеют по три победы
18:09 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Краснодар» не попадёт в призовую тройку
18:08 · Россия. Премьер-лига
Чугайнов – о матче «Локомотив» - «Динамо»: «На нулевую ничью игра явно не тянула»
18:01 · Россия. Премьер-лига
Рахимов рассказал, почему «Рубин» не позвал Дзагоева обратно
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев: «Никто не будет ссылать Соболева в дубль «Спартака»
17:55 · Россия. Премьер-лига
«Своего хватает»: Панюков признался, что лишь изредка смотрит футбол
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев оценил игру «Спартака» в матче против «Пари НН»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Панюков – о видеоиграх: «Однажды всю ночь играл – чуть кровь из глаз не пошла»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Панюков – о Дзюбе: «Это царь горы, всегда ищет того, над кем посмеяться»
17:33 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отметился редким достижением по разности забитых и пропущенных голов
17:26 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — о матче с «Пари НН»: «Главное, что победили и сыграли на ноль»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Бурмистров – о матче с «Уралом»: «Очень важно было, кто первый забьёт»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин: Во время игры не чувствовал, что у «Спартака» есть проблемы
17:12 · Россия. Премьер-лига
Кравцов – о голе «Уралу»: «Всю неделю на тренировках отрабатывал удары»
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Торпедо» Савин заявил, что у Горлова есть шансы возглавить команду на постоянной основе
Все новости
Рекомендуем