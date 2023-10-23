Бывший главный тренер «Балтики», «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча двенадцатого тура чемпионата России между «Балтикой» и «Краснодаром» (2:2).

- Вы были в Калининграде на этой игре. Удивил ли вас результат, какое впечатление оставила игра?

- На первых минутах «Краснодар» действовал с преимуществом и с хорошим качеством игры. «Балтика», насколько я знаю, плотно изучала «Краснодар», но всё равно в начале матче немножко не разобралась со схемой, с определёнными моментами проникающих передач «Краснодара» между линиями защитников и полузащитников. До своего первого гола краснодарцы были очень остры и активны. Они атаковали большими силами, пять игроков подходили под защитников. И центральный полузащитник «Балтики» Осипов не сразу разобраться, как правильно ему надо играть. В результате один из острых выпадов «Краснодара» в чужую штрафную завершился голом. Латышонку там не повезло – он отбил прострел прямо на Кордобу, который пополнил свой голевой багаж.

Потом где-то после 20-й минуты «Балтика» перевернула игру. Не сказать, что она прямо задавила «Краснодар», но стала играть весьма симпатично в плане контроля мяча и передач вперёд. А самое главное, у «Краснодара» начали проседать фланги. Получалось, что крайним атакующим игрокам «Балтики» удавалось проникать в штрафную площадь соперника, и дальше после передач возникали опасные моменты. До поры до времени «Краснодару» везло, и Сафонов подвыручил. Первый мяч «Балтики» из середины оказался, может, нелогичным, но там всё было очень хорошо разыграно с завершающим ударом Кузьмина. Это гол придал «Балтике» дополнительных сил и эмоций, плюс трибуны погнали её вперёд.

На первый взгляд было удивительно, что один из самых высоких футболистов «Балтики» Бистрович шёл подавать угловые. Но его подачи со стандартов были опасные – мяч приходил как раз в ту точку, в которую нужно. И «Краснодар» с большим трудом справлялся с этими навесами. После ударов мяч проходил рядом со створом, либо защитники на тоненького выносили. И второй гол «Балтика» тоже забила головой. Калининградцы хорошо выполняли свои манёвры, а «Краснодар» оказался не готов к такому давлению.

В общем-то, первый тайм закономерно закончился победой «Балтики» 2:1. Было ощущение, что после перерыва «Краснодар» её задавит, но этого не случилось. Во втором тайме игра шла плюс-минус на равных курсах. Да, «Краснодар» больше владел мячом, но не создавал остроту и не держал игру под своим контролем. «Балтика» контратаковала с быстрыми передачами. Игра шла весёлая и смотрелась интересно, обе команды были достаточно хорошо готовы физически. Если отмотать назад, то в первом тайме у «Краснодара» немножко провалился Волков. Наверное, это связано с его отъездом в сборную. Поэтому Ивич в перерыве поменял его. Кроме того, Батчи в первом тайме недорабатывал при обороне, поэтому приходилось очень тяжело Петрову. Ивич перевёл Батчи направо на место Волкова, вместо которого на замену вышел Эктов, и напряжение с флангов «Краснодара» было снято.

Второго гол краснодарцев мог показаться нелогичным, поскольку остроты с их стороны, в общем-то, особо и не было. Но не разобрались защитник с вратарём у «Балтики», а Сперцян а-ля Комличенко грамотно подставился под фол Малярова. Вопросов по пенальти не было – нарушение имело место. После этого игра проходила ближе к воротам «Балтики», но нельзя сказать, что «Краснодар» создавал стопроцентные голевые моменты. Есть такое впечатление, что все калининградские болельщики и весь город огорчены ничейным результатом. Оно и понятно, ведь «Балтика» показала свою лучшую игру в сезоне и была близка к победе. «Краснодар» в целом выдержал свою марку и солидность, если не считать провалов на флангах в первом тайме. Ивич показал хорошее управление игрой с заменами, поэтому «Краснодар» тоже наверняка остался недоволен потерей очков.

- Отрыв «быков» от второго места сократился до пяти очков. Они будут волноваться по этому поводу?

- Ни расслабляться, ни волноваться сейчас никто не должен. Впереди ещё длинная дистанция пути и много встреч между лидерами. Такие матчи, как «Балтика» – «Краснодар», показывают, что даже команды из нижней части таблицы могут не просто выдавать какие-то сенсационные результаты, но и действительно по игре отбирать очки у лидеров. И у того же «Спартака», хотя он играл с большим преимуществом и выглядел достаточно уверенно против «Пари НН», всё было на тоненького, потому что он долго не забивал второй мяч.

- Почему «Балтика» все свои очки в РПЛ набрала дома?

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- На родном стадионе для неё благоприятная атмосфера, приходят десять тысяч зрителей, и для футболистов без большого опыта выступлений в Премьер-лиге это играет большую роль. Кроме того, им комфортнее готовиться именно к домашним матчам, здесь всё идёт у них по накатанной. А результаты на выездах – это вопрос времени и адаптации. Станет ли «Балтика» набирать очки в гостевых играх, во многом будет зависеть от ребят и от тренерского штаба.