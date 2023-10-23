​Президент «Урала» – о крупном поражении: «Результат работы тренерского штаба»

В воскресенье «Урал» неожиданно проиграл дома «Сочи», причём крупно – 1:4. Комментарий по поводу провального результата команды дал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Позвоните тренеру и спросите, почему мы проиграли и так сыграли, это тренерский вопрос! Я не знаю, почему такое случилось с «Сочи». Это результат работы тренерского штаба», - цитирует Иванова Metaratings.

Как известно, главным тренером «Урала» является белорусский специалист Виктор Ганчаренко.

После двенадцати туров «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками в активе. Ближайший матч команда проведёт 29 октября – против «Динамо» на выезде.