​«Игрок, на которого равняются»: В «Локомотиве» высоко ценят Дзюбу

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался о форварде команды Артёме Дзюбе.

По словам Нагорных, Дзюба продвигает интерес к футболу в России, будучи самым медийным футболистом в РПЛ. В «Локомотиве» ценят многие качестве форварда.

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что для нас Артём – прежде всего стабильный лидер команды, игрок, на которого равняются в отношении к футбольному делу и на тренировках, и в матчах, профессионал с большой буквы», - слова Нагорных приводятся на сайте «Матч ТВ».

Нагорных считает, что медийность помогает Дзюбе. В клубе не против такой активности футболиста, если он не переходит определённые нормы.

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт 28 октября – против «Ростова» на выезде.