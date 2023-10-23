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​«Игрок, на которого равняются»: В «Локомотиве» высоко ценят Дзюбу

23 Октября 2023 • 16:49 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
28.10 16:30

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался о форварде команды Артёме Дзюбе.

По словам Нагорных, Дзюба продвигает интерес к футболу в России, будучи самым медийным футболистом в РПЛ. В «Локомотиве» ценят многие качестве форварда.

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что для нас Артём – прежде всего стабильный лидер команды, игрок, на которого равняются в отношении к футбольному делу и на тренировках, и в матчах, профессионал с большой буквы», - слова Нагорных приводятся на сайте «Матч ТВ».

Нагорных считает, что медийность помогает Дзюбе. В клубе не против такой активности футболиста, если он не переходит определённые нормы.

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт 28 октября – против «Ростова» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Юрий Нагорных
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