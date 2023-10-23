​Фигуристка Туктамышева назвала игрока «Зенит», с которым хотела бы записать интервью

Известная фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, с кем из футболистов «Зенита» она хотела бы записать интервью.

«Мне интересно узнать о культуре разных стран, поэтому это был бы легионер. Наверное, Клаудиньо», - сказала Туктамышева, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Как известно, Елизавета Туктамышева является болельщицей «Зенита».

«Зенит» сейчас располагается на второй позиции в таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на пять баллов.

Следующий матч чемпионата «Зенит» проведёт 28 октября. Соперником «сине-бело-голубых» будет «Ахмат».

Фигуристка Туктамышева ответила, как стала болеть за «Зенит»