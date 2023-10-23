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​Фигуристка Туктамышева назвала игрока «Зенит», с которым хотела бы записать интервью

23 Октября 2023 • 16:33 Комментировать (2)
Зенит
...
Ахмат
28.10 19:00

Известная фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, с кем из футболистов «Зенита» она хотела бы записать интервью.

«Мне интересно узнать о культуре разных стран, поэтому это был бы легионер. Наверное, Клаудиньо», - сказала Туктамышева, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Как известно, Елизавета Туктамышева является болельщицей «Зенита».

«Зенит» сейчас располагается на второй позиции в таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на пять баллов.

Следующий матч чемпионата «Зенит» проведёт 28 октября. Соперником «сине-бело-голубых» будет «Ахмат».

Фигуристка Туктамышева ответила, как стала болеть за «Зенит»

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Елизавета Туктамышева Клаудиньо
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Комментарии (2)
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ингерман
23 Октября 2023 в 16:56
ай а у зюбы ты ужо брала вью... или он тябе придпачол другую.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
23 Октября 2023 в 17:05
дык бро..тама дунька кулакова фаварит..)) тама биз вариантаф..))
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