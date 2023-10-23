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Защитник «Рубина» Сорокин — об игровом времени: Я разочарован

23 Октября 2023 • 16:32 Комментировать
Рубин
...
Балтика
27.10 19:00

Защитник «Рубина» Егор Сорокин поделился комментарием о количестве игрового времени в новом клубе.

«Я разговаривал и с тренером, и с руководством. Тренер говорит, что мне еще нужно набирать форму. Руководство просит потерпеть. Но на деле пока я даже не попадаю в заявку, и это вызывает разочарование», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

При этом футболист отметил, что во время переговоров «Рубин» дал понять, что рассчитывает на него.

27-летний Сорокин перебрался в «Рубин» в сентябре из «Краснодара». В составе казанцев защитник принял участие в одной игре Кубка России и не отметился голевыми действиями.

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Рубин Егор Сорокин
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