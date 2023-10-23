Бейл — об игроках «Крыльев Советов» в сборной России: «Они это заслужили»

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл считает, что футболисты самарцев справедливо вызываются в сборную России.

«Ребята развивались самостоятельно, команда идет на третьем месте. Для меня это закономерно, что тренер национальной команды захотел посмотреть, как они играют. Я думаю, они это заслужили», — приводит слова Бейла «Чемпионат».

Напомним, в октябре сборная России одержала победу в товарищеском матче над Камеруном (1:0), а также сыграла вничью с Кенией (2:2).

Добавим, что из «Крыльев Советов» в расположение национальной команды на октябрьский сбор ездили защитники Юрий Горшков, Роман Евгеньев и Александр Солдатенков.