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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бейл — об игроках «Крыльев Советов» в сборной России: «Они это заслужили»

23 Октября 2023 • 16:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Оренбург
28.10 16:30

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл считает, что футболисты самарцев справедливо вызываются в сборную России.

«Ребята развивались самостоятельно, команда идет на третьем месте. Для меня это закономерно, что тренер национальной команды захотел посмотреть, как они играют. Я думаю, они это заслужили», — приводит слова Бейла «Чемпионат».

Напомним, в октябре сборная России одержала победу в товарищеском матче над Камеруном (1:0), а также сыграла вничью с Кенией (2:2).

Добавим, что из «Крыльев Советов» в расположение национальной команды на октябрьский сбор ездили защитники Юрий Горшков, Роман Евгеньев и Александр Солдатенков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Гленн Бейл
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