​Фигуристка Туктамышева ответила, как стала болеть за «Зенит»

Известная фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, как она стала болеть за футбольный «Зенит».

«Не знаю, как‑то один раз пригласили на матч «Зенита», потом ещё раз пригласили. И я поняла, что есть симпатичные футболисты и надо болеть за команду (смеётся)», - слова Туктамышевой приводятся на сайте «Матч ТВ».

После 12 туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на пять очков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт 28 октября – против «Ахмата» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:0 по московскому времени.