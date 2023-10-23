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​Фигуристка Туктамышева ответила, как стала болеть за «Зенит»

23 Октября 2023 • 16:19 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
28.10 19:00

Известная фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, как она стала болеть за футбольный «Зенит».

«Не знаю, как‑то один раз пригласили на матч «Зенита», потом ещё раз пригласили. И я поняла, что есть симпатичные футболисты и надо болеть за команду (смеётся)», - слова Туктамышевой приводятся на сайте «Матч ТВ».

После 12 туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на пять очков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт 28 октября – против «Ахмата» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:0 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Елизавета Туктамышева
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