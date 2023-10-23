​Галактионов – о Пиняеве: «Мы не видим никаких проблем»

Рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по поводу выступлений полузащитника Сергея Пиняева.

«Что касается его игры за «Локомотив», то она с небольшими перепадами. Но это ожидаемо», - цитирует Галактионова Sport24.

Тренер «железнодорожников» отметил, что в чемпионате матчи проходят каждую неделю, и внимание к ним более пристальное по сравнению с играми сборной России.

«Мы не видим никаких проблем. Сергей поэтапно втягивается. Все ждут, что он будет делать разницу, но взлёты и перепады в игре тоже допускаются», - сказал Галактионов.

Наставник «Локомотива» отметил, что Пиняев качественно выступил в последней игре против «Динамо» (ничья 0:0).