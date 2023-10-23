Бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение самарского клуба в матче с «Зенитом».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Крылья Советов» дома со счётом 3:1.

«Да, «Зениту» на первых порах в чемпионате чего-то не хватало, но сейчас игра стабилизировалась. Вчера было большое преимущество по счёту и на поле. Всегда тяжело защищать чемпионство. Уровень самоотдачи может снижаться, бывает такое. По игре с начала сезона практически ничего не изменилось. Единственное, что изменилось – это отношение к играм. Сейчас игроки «сине-бело-голубых» иначе подходят к настрою на матчи», - сказал Тарханов.