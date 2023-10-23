Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «бело-голубыми» и «Локомотивом» (0:0).

«Можно ли сказать, что «Динамо» в последнее время буксует? Думаю, что да. Нет ничего, что подтверждает обратное. Некая перестройка, связанная с новыми приобретениями, до сих пор идёт. Линия клуба ещё двухлетней давности – это ставка на молодёжь и на воспитанников. Сегодняшняя ситуация противоречит этому тренду. Мы видим, что на поле есть проблемы, связанные с взаимопониманием игроков. Видим, что есть неполадки с игрой в обороне и атаке», - сказал Бышовец.