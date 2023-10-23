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Орлов: «Против «Крыльев Советов» «Зенит» провёл свой лучший матч в сезоне»

23 Октября 2023 • 14:40 Комментировать
Зенит
3:1
Крылья Советов

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.

По мнению Орлова, самарская команда провела очень хороший матч, но «Зенит» не позволил ей раскрыться.

«Конечно, силёнок не хватило («Крыльям Советов»), после перерыва они «подсели», но в первом тайме с их прессингом было такое настоящее соперничество. Зенит», на мой взгляд, сыграл свой лучший матч в сезоне», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Кроме того, журналист отметил хорошее взаимопонимание между нападающим «сине-бело-голубых» Матео Кассьеррой и бразильскими полузащитниками команды.

После 12 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Геннадий Орлов Матео Кассьерра
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