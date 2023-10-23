​Эксперты оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России

Эксперты из мира футбольной статистики с помощью своей модели прогнозирования Opta Predictor высчитали шансы команд на завоевание титула чемпиона России в сезоне 2023/2024. Как мы уже сообщали, главным фаворитом РПЛ остаётся «Зенит» - вероятность его чемпионства оценивается в 52%. Вторым идёт «Краснодар» с показателем в 41,9%.

Согласно расчётам Opta, шансы стать чемпионом России имеют ещё пять команд: ЦСКА (вероятность чемпионства – 2,3%), «Локомотив» (2%), «Спартак» (1%), «Крылья Советов» (0,5%) и «Динамо» (0,3%).

Стоит сказать, что в пяти предыдущих чемпионатах России титул завоёвывал «Зенит».