​Эксперты высчитали главного фаворита в чемпионской гонке РПЛ

После двенадцати сыгранных туров лидером чемпионата России является «Краснодар». Команда Владимира Ивича ещё не проигрывала (восемь побед, четыре ничьи), и она опережает второй «Зенит» на пять очков.

Тем не менее, главным фаворитом в борьбе за титул чемпиона России остаётся «Зенит». Об этом сообщают эксперты из Opta, приводя показатели своей модели прогнозирования.

Шансы «Зенита» на завоевание титула РПЛ оцениваются в 52%, шансы «Краснодара» - 41,9%. Шансы остальных команд, у кого они есть, не превышают 2,3%.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.