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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Эксперты высчитали главного фаворита в чемпионской гонке РПЛ

23 Октября 2023 • 14:32 Комментировать

После двенадцати сыгранных туров лидером чемпионата России является «Краснодар». Команда Владимира Ивича ещё не проигрывала (восемь побед, четыре ничьи), и она опережает второй «Зенит» на пять очков.

Тем не менее, главным фаворитом в борьбе за титул чемпиона России остаётся «Зенит». Об этом сообщают эксперты из Opta, приводя показатели своей модели прогнозирования.

Шансы «Зенита» на завоевание титула РПЛ оцениваются в 52%, шансы «Краснодара» - 41,9%. Шансы остальных команд, у кого они есть, не превышают 2,3%.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар
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