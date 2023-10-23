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Чистяков заявил, что не собирается уходить из «Зенита» в аренду

23 Октября 2023 • 14:21 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
28.10 19:00

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не планирует уходить в аренду в зимнее трансферное окно.

Чистяков предположил, что получает мало игровой практики из-за того, что пока не набрал оптимальную физическую форму. По словам футболиста, он винит в этом только себя и собирается бороться за место в составе «Зенита».

«Нужно набрать физическую форму. Как её наберу, тогда и буду играть. Рассматриваю ли вариант с уходом в аренду зимой? Нет, не рассматриваю», — цитирует Чистякова «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне 29-летний Чистяков провёл за «Зенит» лишь четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков
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