Чистяков заявил, что не собирается уходить из «Зенита» в аренду

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не планирует уходить в аренду в зимнее трансферное окно.

Чистяков предположил, что получает мало игровой практики из-за того, что пока не набрал оптимальную физическую форму. По словам футболиста, он винит в этом только себя и собирается бороться за место в составе «Зенита».

«Нужно набрать физическую форму. Как её наберу, тогда и буду играть. Рассматриваю ли вариант с уходом в аренду зимой? Нет, не рассматриваю», — цитирует Чистякова «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне 29-летний Чистяков провёл за «Зенит» лишь четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.