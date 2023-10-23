В «Пари НН» рассказали, как повлиял на Севикяна вызов в сборную Армении

Футбольный функционер Давид Мелик-Гусейнов, который является гендиректором «Пари НН», рассказал о том, как повлиял на полузащитника Эдгара Севикяна вызов в национальную сборную Армении.

«Мы хорошо его встретили. Вернулся посвежевшим и возмужавшим. Поездка в сборную на нем хорошо сказалась», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Севикян принял участие в недавних поединках сборной Армении против Латвии (0:2) и Северной Македонии (1:3).

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний хавбек сыграл 12 матчей за нижегородцев. Эдгар забил четыре мяча и получил две желтые карточки.