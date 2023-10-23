Ежов объяснил, почему игроков «Крыльев Советов» вызывают в сборную России

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о вызове футболистов команды в сборную России. На октябрьский сбор получили приглашения три представителя самарского клуба.

«Игра «Крыльев» симпатична многим. Поэтому неудивительно, что наших ребят вызывают в сборную», - рассказал Роман в интервью журналистам «Чемпионата».

На прошедший сбор национальной команды из «Крыльев Советов» были вызваны Юрий Горшков, Роман Евгеньев и Александр Солдатенков.

В октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

Сборная России может получить экзотического соперника