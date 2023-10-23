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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Защитник «Динамо» Фернандес: «На старте чемпионата предполагали, что будем в топ-3 РПЛ»

23 Октября 2023 • 13:44 Комментировать

Защитник Роберто Фернандес, который выступает за «Динамо», дал комментарий по поводу результатов команды.

Отметим, что «Динамо» в последний раз выигрывало матч чемпионата в начале сентября. С тех пор в Премьер-лиге команда Марцела Лички четыре раза сыграла вничью и один раз проиграла.

По словам Фернандеса, серия «Динамо» без побед вызывает беспокойство.

«Динамо» – большой клуб, мы хотим забивать голы в каждом матче. На старте чемпионата мы предполагали, что будем в тройке сильнейших, но сейчас мы находимся там, где есть», - цитирует Фернандеса Metaratings.

После 12 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роберто Фернандес
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