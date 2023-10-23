Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: «Если Вендел уйдёт из «Зенита», я не удивлюсь»

23 Октября 2023 • 13:43 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
28.10 19:00

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вендела в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 22 октября, в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1) бразильский футболист отметился двумя забитыми мячами.

Губерниев признался, что возможный уход Вендела из «Зенита» в зимнее трансферное окно его не удивит.

«Талант у человека огромный. Если он уйдёт, я не удивлюсь. С учетом всех обстоятельств, которые сейчас волнуют иностранцев в нашей стране», — цитирует Губерниева Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний Вендел провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 24 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Губерниев Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Октября
14:21 · Россия. Премьер-лига
Чистяков заявил, что не собирается уходить из «Зенита» в аренду
14:18 · Россия. Премьер-лига
​Зиньковский рассказал об отношении Абаскаля к игрокам «Спартака»
14:04 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» рассказали, как повлиял на Севикяна вызов в сборную Армении
14:02 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Джикия проиграл конкуренцию Бабичу»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Ежов объяснил, почему игроков «Крыльев Советов» вызывают в сборную России
13:44 · Россия. Премьер-лига
​Защитник «Динамо» Фернандес: «На старте чемпионата предполагали, что будем в топ-3 РПЛ»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Если Вендел уйдёт из «Зенита», я не удивлюсь»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв отреагировал на слухи о возможном уходе Юрана из «Пари НН»
13:18 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» рассказали о состоянии Нобоа
13:07 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин: «Мои шансы попасть в сборную при Карпине близки к нулю»
13:06 · Россия. Премьер-лига
​Алаев – о допуске юношеских сборных России: «Не представляю, как это можно реализовать»
12:59 · Россия. Премьер-лига
​Россия и Таджикистан проведут матчи на уровне юношеских сборных
12:54 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Успехи «Краснодара» и «Крыльев» - временное явление»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Глава РПЛ высказался о зимнем турнире
12:49 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский рассказал, как проходят командные завтраки в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем