Губерниев: «Если Вендел уйдёт из «Зенита», я не удивлюсь»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вендела в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 22 октября, в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1) бразильский футболист отметился двумя забитыми мячами.

Губерниев признался, что возможный уход Вендела из «Зенита» в зимнее трансферное окно его не удивит.

«Талант у человека огромный. Если он уйдёт, я не удивлюсь. С учетом всех обстоятельств, которые сейчас волнуют иностранцев в нашей стране», — цитирует Губерниева Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний Вендел провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 24 миллиона евро.