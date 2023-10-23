Жигулёв отреагировал на слухи о возможном уходе Юрана из «Пари НН»

Футболист «Пари НН» Илья Жигулёв поделился мыслями относительно возможного ухода из команды главного тренера Сергея Юрана. В последнем матче клуб потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 0:2.

«Разговоры никак не сказываются. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу. Первый тайм вообще без мяча, во втором тоже моментами тяжело было», - поведал полузащитник в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 12 туров чемпионата России нижегородская команда набрала 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ подопечные Юрана на своем поле примут «Сочи». Игра пройдет 29 октября.