В «Сочи» рассказали о состоянии Нобоа

Стало известно о состоянии здоровья эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа, выступающего за «Сочи». Об этом рассказали в пресс-службе южан.

«Нобоа чувствует себя хорошо. На данный момент он занимается индивидуально, послезавтра будет в общей группе», - передает слова представителей клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что легионер получил повреждение по ходу поединка 11-го тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита» (0:2). Из-за травмы Нобоа не принимал участия в гостевом матче с екатеринбургским «Уралом» (4:1).

В текущем сезоне РПЛ Кристиан провел восемь матчей и отметился двумя голами. Оба мяча были забиты с пенальти.