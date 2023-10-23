Трошечкин: «Мои шансы попасть в сборную при Карпине близки к нулю»

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о возможном вызове в национальную сборную России.

«Хочу ли я сыграть за сборную в товарищеских матчах? Конечно. Но мои шансы сейчас близки к нулю. Я был в «Ростове», работал там с Карпиным, не подошел ему», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний полузащитник провел 12 поединков в составе нижегородского коллектива. Трошечкин не отметился результативными действиями, получив при этом две желтые карточки.

В последнем матче «Пари НН» на выезде потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 0:2.