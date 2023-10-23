​Алаев – о допуске юношеских сборных России: «Не представляю, как это можно реализовать»

В конце сентября УЕФА допустил юношеские сборные России к официальным турнирам. При этом технического решения для участия российских команд даже на таком уровне УЕФА не нашёл, и можно сказать, что вопрос поставили на паузу.

Комментарий по поводу ситуации дал Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги.

«Конечно, я вижу плюсы, если хоть какое-то идёт движение навстречу. Но я говорил, что я не представляю, как это можно реализовать», - цитирует Алаева ТАСС.

Алаев надеется, что какое-то решение для участия юношеских российских сборных в официальных соревнованиях будет найдено. При этом сам он в это не верит.

«Будем надеяться, хотя я в это решение не верил и не верю до сих пор», - сказал Алаев.