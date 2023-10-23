​Россия и Таджикистан проведут матчи на уровне юношеских сборных

В ноябре юношеская сборная России в возрастной категории до 16 лет проведёт товарищеские матчи против Таджикистана. Об этом рассказал Фаридун Салиев, который является пресс-секретарём Федерации футбола Таджикистана.

«В ноябре ФФТ и РФС организуют товарищеские матчи между юношескими сборными Таджикистана и России в Душанбе. Сыграют команды U-16 в промежуток с 13 по 21 ноября», - цитирует Салиева Sport24.

Представитель таджикистанской федерации отметил, что конкретные даты будут объявлены позже.

Напомним, что в воскресенье юношеская сборная России в возрастной категории до 17 лет проиграла Узбекистану на турецком сборе.