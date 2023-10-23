Лепёхин: «Успехи «Краснодара» и «Крыльев» - временное явление»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказал мнение о выступлении «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов» в первой половине нынешнего сезона РПЛ.

«Успехи «Краснодара» и «Крыльев» - временное явление. Не знаю, как долго «Краснодар» будет вверху, но что касается «Крыльев», чем лучше они играют, тем быстрее там команда разбежится», - приводит слова Лепёхина Legalbet.

По итогам 12 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 28 баллов. На второй позиции с 23 очками располагается петербургский «Зенит», являющийся действующим чемпионом страны. «Крылья Советов» (21) замыкают тройку лидеров.