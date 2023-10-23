Глава РПЛ высказался о зимнем турнире

Александр Алаев, который занимает пост президента Российской премьер-лиги, высказался об организации зимнего турнира.

По словам Алаева, Российская премьер-лига сейчас ведёт заключительные переговоры по турниру, в котором выступят и международные команды. Глава РПЛ надеется, что официальное объявление будет сделано уже скоро.

«Надеюсь, что в ближайшее время объявим. Будет хороший международный турнир. В турнире примут участие четыре команды, будут иностранные соперники», - цитирует Алаева ТАСС.

Зимний турнир РПЛ пройдёт в Абу-Даби.