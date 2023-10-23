Зиньковский рассказал, как проходят командные завтраки в «Спартаке»

Игрок московского «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с журналистами поведал о том, как проходят завтраки в стане «красно-белых».

«Есть правило, что нужно приходить на прием пищи. Но это не значит, что мы должны по расписанию зайти всей командой. Можешь не завтракать, если не хочешь. В этом не будет проблемы», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Ранее в прессе появилась информация, что из-за пропуска завтраков нападающий Александр Соболев был отстранен от тренировок с командой.

В текущем сезоне Премьер-лиги Александр сыграл десять матчей, записав на свой счет два гола и три результативных паса.