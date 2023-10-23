Зиньковский отреагировал на новость о конфликте Соболева с Абаскалем

Хавбек столичного «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о конфликте внутри команды между главным тренером Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Эта информация - вбросы. Саша не пропустил ни одной тренировки, он тренировался вместе с командой. Пропускал ли он завтраки? Это уже не мое дело», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировочного процесса из-за пропуска игроком командных завтраков.

В последнем матче против «Пари НН» (2:0) Александр вышел на поле, заменив Квинси Промеса.