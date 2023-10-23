Бейл: Я не думаю о сборной Нидерландов, ведь я играю в «Крыльях Советов»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл ответил на вопрос, сыграет ли он когда-нибудь за сборную Нидерландов.
Игрок отметил, что не думает о выступлении за национальную команду.
«Я играю в «Крыльях», а национальная сборная — это уровень «Манчестер Сити» и «Барселоны». Это очень далеко от меня», - приводит слова Бейла «Чемпионат».
Воспитанник «Гроннингена» в нынешнем сезоне принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.
Его соглашение с российским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
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