Бабич: «Я верю, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в этом сезоне»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о результатах столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Серб отметил, что в команде недовольны четвёртым местом в турнирной таблице, и надеется, что в следующих матчах «красно-белые» будут играть также, как с «Пари НН» (2:0).

«Конечно, я верю в то, что «Спартак» будет бороться за первое место в таблице РПЛ в этом сезоне. Потому что я здесь для этого», - приводит слова Бабича ТАСС.

Подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвёртое место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» восемь баллов.