«Шахтёр» расторг контракт с Распутько, который сбежал из клуба

Украинский «Шахтёр» расторг контракт с 19-летним опорным полузащитником Александром Распутько, который, по данным СМИ после матча Юношеской Лиги чемпионов, проходивший в Бельгии, сбежал из команды и отправился в Россию и может присоединиться к питерской «Звезде».

В заявлении команды говорится, что данное решение было принято «в связи с невозвращением в расположение клуба и фактическим отказом от исполнения обязанностей».

На счету Распутько четыре игры за национальную сборную Украины до 19 лет, в которых он не смог отметиться результативными действиями и дважды получил жёлтую карточку.