Мележиков высказал мнение о конфликте Абаскаля с игроками «Спартака»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о недавнем конфликте между рулевым «красно-белых» Гильермо Абаскалем и нападающим команды Александром Соболевым.

«Команда - живой организм. Всё строится на взаимоотношениях игроков с тренером и тренера с игроками. Я не верю в открытый конфликт, а всё остальное - рабочие моменты», - передает слова Мележикова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что из-за нарушения дисциплины Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой. Несмотря на это, нападающий принял участие во вчерашнем матче Премьер-лиги против «Пари НН», заменив в перерыве Квинси Промеса.