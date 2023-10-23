Литвинов: «Спартаку» нужно сейчас побеждать, потом будет тяжелее набирать очки»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что его команде нужно стараться побеждать в ближайших поединках чемпионата России.

«Сейчас тот промежуток времени, когда нужно как можно больше побеждать. Потеря очков значит, что ты можешь опуститься в самый низ таблицы и потом уже будет гораздо тяжелее», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В последнем матче «Спартак» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» принимал «Пари НН». «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 2:0. После 12 туров «народная команда» набрала 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.