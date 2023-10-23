Игрок «Спартака» Литвинов высказался о гонке в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о ситуации в турнирной таблице Российской премьер-лиге.

«С чем связана такая плотность? Постоянно кто-то теряет очки. Сезон длинный. Хорошая команда, та, которая на протяжении длительного срока будет побеждать и доказывать, что она лучшая», - цитирует хавбека «Чемпионат».

В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» встречался на домашнем стадионе с «Пари НН». «Народная команда» отпраздновала победу со счетом 2:0. Столичная команда с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.