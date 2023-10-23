Хлусевич: «В «Спартаке» нет конфликтов»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич ответил, есть ли в команде конфликты. Ранее сообщалось, что между главным тренером Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым возникли разногласия.

«В команде нет конфликтов, у нас все хорошо. Кстати, вообще не понятно, откуда рождаются разные слухи, но у нас все великолепно. Саша Соболев все время тренировался», - приводит слова футболиста ТАСС.

Ранее появилась новость, что Абаскаль отстранял Соболева от тренировок с командой.

В рамках 12-го тура Премьер-лиги «Спартак» одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0. Команда набрала 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.