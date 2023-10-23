Защитник «Спартака» Хлусевич: «Я уже восстановился, почти полностью готов»

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о своем состоянии после травмы.

«Сейчас уже восстановился, поэтому почти полностью готов. Есть какие-то ограничения, наверное, но в общем готов на 100 процентов. А не на 105 процентов, как обычно», - передает слова футболиста ТАСС.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Хлусевич провел девять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил три желтые карточки.

После 12 туров чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место в турнирной таблице и отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.