Воспитатель Абаскаль возвращает «Спартак» на победные рельсы

«Спартак» уверенно по игре переиграл «Пари НН» в матче, в котором Гильермо Абаскаль демонстративно воспитывал Александра Соболева. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своими впечатлениями от поединка.

Абаскаль и Соболев с коллективом

Накануне матча с «Пари НН» одной из главных тем в «Спартаке» был конфликт между главным тренером Гильермо Абаскалем и Александром Соболевым и, возможно, российским костяком. По данным СМИ, испанец отстранял форварда от тренировок, а некоторые сообщали, что против тренера ополчились чуть ли не все русские игроки. Тем интереснее было смотреть, как это принято говорить, будет ли коллектив сражаться за тренера.

Абаскаль оставил Соболева в запасе, и это выглядело демонстрацией. Учитывая отсутствие другого полноценного нападающего в команде, никак иначе это решение не объяснить. Тем более что Михаил Игнатов, занявший позицию Соболева, бездарно распорядился двумя голевыми моментами, лишь подтвердив, что альтернативы «семёрке» у испанца нет. После перерыва наставник выпустил форварда. Сложно сказать, случилось бы это, не получи повреждение Куинси Промес. Тем не менее важно, что Соболев всё же не вычеркнут. Даже если у Абаскаля есть претензии к Соболеву, то конфликт явно не дошёл ещё до тупиковой стадии.

Соболев, выйдя на поле, не отбывал номер, а боролся. Никакой расслабленности в его действиях заметно не было. На самом деле никто из россиян не дал повода говорить о том, будто тренера сливают. Показательно, что первый и в общем-то решающий гол соорудили как раз россияне – Зиньковский, Денисов и Пруцев. В общем, говорить о каком-то системном разладе в коллективе, пожалуй, всё же преждевременно.

Уверенная игра на фоне всех разговоров

В текущей ситуации важнее то, что «Спартак» не просто выиграл, а сделал это максимально уверенно. О прогрессе «Пари НН» в последнее время говорили много, и этот матч не должен был стать лёгкой прогулкой для «красно-белых». Однако именно по игре «Спартак» был на голову выше соперника. «Красно-белые» создали уйму моментов и до перерыва, и после него. Если бы не блестящая игра Нигматуллина, то в общем-то у «Спартака» была бы именно лёгкая прогулка с разгромной победой.

С такой лёгкостью «Спартак» не играл давненько. «Пари НН» в первом тайме пытался защищаться большими силами, но «красно-белые» не просто катали мяч, а заходили в штрафную и много били. Только до перерыва у москвичей было момента четыре убойных. Гол же получился на загляденье – стеночки и забегания, всё как любят спартаковские фанаты.

В начале второго тайма «Пари НН» попытался переломить ход поединка, но Абаскаль легко нашёл противоядие. Итоговые 2:0 со вторым мячом в компенсированное время совершенно не отражают хода событий. «Спартак» должен был спокойно снимать все вопросы намного раньше.

Абаскаль спасает себя от отставки

Пожалуй, теперь должно случиться что-то невообразимое, чтобы Абаскаль покинул «Спартак» по ходу сезона. Впереди у «красно-белых» матчи с «Факелом», проблемным «Ростовом», между которыми встреча с «Локомотивом», который не выглядит непобедимым. После следующего перерыва на матчи сборных останутся «Балтика», «Ахмат» и «Крылья Советов». В целом календарь располагает к тому, чтобы ворваться в тройку как минимум.

«Спартак» в свою очередь выглядит управляемой командой, нет ощущения, что Абаскаль потерял раздевалку. Более того, коллектив продолжает быть очень эмоциональным, и ещё одна-две победы могут дать сумасшедший заряд. В общем, кажется, что известия о «тяжёлой болезни» команды были преждевременными.

Роман Андреев