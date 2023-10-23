«Спартак» - самый проверяемый на допинг клуб в РПЛ

Столичный «Спартак» является самым проверяемым клубом чемпионата России на допинг. Игроки «красно-белых» с начала нынешнего сезона чаще всех проходили проверки РУСАДА на употребление запрещенных препаратов.

По данным ТАСС, с июля по сентябрь были проверены девять футболистов «народной команды»: Максим Лайкин, Никита Бозов, Даниил Денисов, Семён Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Павел Мелёшин, Антон Зиньковский и Александр Соболев.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги спартаковцы занимают четвертое место в турнирной таблице. В последнем поединке подопечные Гильермо Абаскаля переиграли «Пари НН» со счетом 2:0.