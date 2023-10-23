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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин - о травме Мухина: «Печальная новость для российского футбола»

23 Октября 2023 • 11:32 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о повреждении хавбека «армейцев» Максима Мухина в поединке чемпионата России против казанского «Рубина».

«Печальная новость не только для болельщиков ЦСКА, но и для российского футбола. Важно, чтобы хорошо прошла операция. У Максима молодой организм, который способен это перебороть», - приводятся слова футбольного эксперта на страницах «Чемпионата».

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Рубином» завершился вничью со счетом 0:0.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мухин сыграл 12 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Максим Мухин
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