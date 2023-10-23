Бейл: «Играть с «Зенитом» на выезде всегда сложно»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился впечатлениями от поединка против петербургского «Зенита» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Самарский коллектив потерпел поражение со счетом 1:3.

«Мы были на втором месте, но играть с «Зенитом» на выезде всегда сложно. Поэтому для нас сейчас нет больших проблем», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

После 12 проведенных туров «Крылья Советов» занимают третье место с 21 очком. Самарская команда отстает от идущего вторым «Зенита» на два балла. В следующем поединке Премьер-лиги «Крылья» на домашнем стадионе примут «Оренбург». Встреча состоится в субботу, 28 октября.