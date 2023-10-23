Ерохин подвёл итоги матча «Зенит» - «Крылья Советов»

Игрок средней линии петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о победе над самарскими «Крыльями Советов» (3:1) в поединке 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Первый тайм был тяжелый. Во втором мы уже больше атаковали, было больше моментов, поэтому заслуженно победили. «Крылья Советов» - хорошая команда», - передает слова полузащитника «Спорт день за днём».

Благодаря вчерашнему успеху на счету подопечных Сергея Семака стало 23 балла. Петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 28 очков.