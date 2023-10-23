Ерохин: «Много домашних матчей будет для «Зенита» плюсом»

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Ближайшие матчи очень важны для нас. Будем сфокусированы и сосредоточены на 100%. Дома, всегда играется с большим воодушевлением. Много домашних матчей будет для нас плюсом», - передает слова футболиста «Спорт день за днём».

Напомним, что в последнем матче «Зенит» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:1.

После 12 туров Премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 23 балла и занимают второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять пунктов.