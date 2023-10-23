Агент: «Опарин хочет остаться в «Ахмате»

Андрей Талаев, агент вратаря «Ахмата» Михаила Опарина, высказался о будущем своего клиента.

Действующий контракт 30-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года. По словам Талаева, Опарин намерен остаться в «Ахмате».

«Ещё не разговаривали с «Ахматом», пока рано. Он очень хочет остаться в «Ахмате», — приводит слов Талаева Metaratings.

В текущем сезоне Опарин провёл за «Ахмат» шесть матчей, в которых пропустил девять голов и в одной встрече сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Цвета грозненского клуба вратарь защищает с лета 2022 года, ранее он выступал за «Енисей», хабаровский СКА и «Крылья Советов».