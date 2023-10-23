В «Спартаке» высказались об ответном матче с «Нефтчи»

Дмитрий Зеленов, руководитель пресс-службы московского «Спартака», высказался касательно возможной организации товарищеской встречи с азербайджанским клубом «Нефтчи».

«По игре с «Нефтчи» в Баку нет информации. Меморандум подписан. Отношения с коллегами из «Нефтчи» хорошие. Как только будет информация, мы скажем», - передает слова представителя «красно-белых» «Чемпионат».

Летом этого года «Спартак» сыграл товарищеский матч против «Нефтчи» на стадионе «Открытие Банк Арена». Спарринг завершился вничью со счетом 2:2.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 20 баллов и занимают четвертое место в таблице.