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В «Спартаке» высказались об ответном матче с «Нефтчи»

23 Октября 2023 • 10:49 Комментировать

Дмитрий Зеленов, руководитель пресс-службы московского «Спартака», высказался касательно возможной организации товарищеской встречи с азербайджанским клубом «Нефтчи».

«По игре с «Нефтчи» в Баку нет информации. Меморандум подписан. Отношения с коллегами из «Нефтчи» хорошие. Как только будет информация, мы скажем», - передает слова представителя «красно-белых» «Чемпионат».

Летом этого года «Спартак» сыграл товарищеский матч против «Нефтчи» на стадионе «Открытие Банк Арена». Спарринг завершился вничью со счетом 2:2.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 20 баллов и занимают четвертое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нефтчи Дмитрий Зеленов
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