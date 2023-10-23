Вендел и Денисов - в символической сборной 12-го тура РПЛ

Журналисты «Чемпионата» представили символическую сборную по итогам 12-го тура Российской премьер-лиги. В нее включены представители «Динамо», «Спартака», «Зенита» и других клубов.
Голкипер: Игорь Лещук («Динамо»).
Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Егор Тесленко («Рубин»), Роберто Фернандес («Динамо»), Евгений Чернов («Ростов»).
Полузащитники: Мартин Крамарич («Сочи»), Данил Пруцев («Спартак»), Вендел («Зенит»), Ильнур Альшин («Факел»).
Нападающие: Егор Голенков («Ростов»), Анжело Энрикес («Балтика»).
Добавим, что после 12 туров первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает «Краснодар».
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