Сергеев высказался о дебюте за сборную России

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев поведал о своих впечатлениях от дебютного матча за национальную сборную России против Кении.

«Хочется быть по максимуму довольным дебютом за сборную России. Где-то есть плюсы, где-то есть минусы. Я думаю, что всё впереди», - передает слова нападающего «Чемпионат».

Напомним, что контрольная встреча сборных России и Кении состоялась 16 октября. Матч завершился вничью со счетом 2:2. В этом поединке Сергеев появился на поле со скамейки запасных в середине второго тайма.

В предыдущем матче Россия одержала домашнюю победу над Кенией (1:0).