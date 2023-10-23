Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ежов — о серии поражений «Крыльев Советов»: «Ничего страшного не произошло»

23 Октября 2023 • 10:19 Комментировать
Крылья Советов
...
Оренбург
28.10 16:30

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о трёхматчевой серии поражений самарской команды.

Напомним, вчера, 22 октября, «Крылья Советов» уступили «Зениту» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ. До этого команда Игоря Осинькина уступила «Пари НН» (0:2) и «Ахмату» (0:3) в Кубке России.

«Мы всех приучили, что всегда побеждаем, но делать это постоянно не способны. Ничего страшного не произошло. У всех команд бывают взлёты и падения», — приводит слова Ежова «Чемпионат».

На данный момент «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 12 турах 21 очко. Свой следующий матч самарцы проведут 28 октября против «Оренбурга».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Роман Ежов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Октября
10:49 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались об ответном матче с «Нефтчи»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Уверен, что при мне «Динамо» завоюет третью звезду на эмблеме»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Вендел и Денисов - в символической сборной 12-го тура РПЛ
10:34 · Россия. Премьер-лига
Мартинс: «В «Спартаке» нет никаких конфликтов»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Сергеев высказался о дебюте за сборную России
10:19 · Россия. Премьер-лига
Ежов — о серии поражений «Крыльев Советов»: «Ничего страшного не произошло»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Трошечкин: «Внутри команды понимаем, что можем быть высоко»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Зенит» благодаря мастерству победил «Крылья Советов»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: «У «Зенита» больше нет права на ошибку»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Кафанов оценил игру Песьякова в матче с «Ахматом»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Александров: «Спартак» выглядел лучше нас, это точно»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский - о Соболеве: «В «Спартаке» нет незаменимых игроков»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский оценил победу «Спартака»
09:24 · Россия. Премьер-лига
Федун: «Спартак» традиционно зарабатывает рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Мохеби — о матче с «Ахматом»: «Мы сыграли на высшем уровне»
Все новости
Рекомендуем