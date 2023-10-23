Ежов — о серии поражений «Крыльев Советов»: «Ничего страшного не произошло»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о трёхматчевой серии поражений самарской команды.

Напомним, вчера, 22 октября, «Крылья Советов» уступили «Зениту» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ. До этого команда Игоря Осинькина уступила «Пари НН» (0:2) и «Ахмату» (0:3) в Кубке России.

«Мы всех приучили, что всегда побеждаем, но делать это постоянно не способны. Ничего страшного не произошло. У всех команд бывают взлёты и падения», — приводит слова Ежова «Чемпионат».

На данный момент «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 12 турах 21 очко. Свой следующий матч самарцы проведут 28 октября против «Оренбурга».