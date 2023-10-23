Игрок «Пари НН» Трошечкин: «Внутри команды понимаем, что можем быть высоко»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин после поражения от московского «Спартака» рассказал об амбициях своей команды в чемпионате России.

«Внутри команды понимаем, что можем быть высоко. Надо просто стараться. Мы кропотливо работаем, перед каждым матчем разбираем соперника, свою игру. Пытаемся прибавлять», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После 12 проведенных туров нижегородская команда набрала 17 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны «Пари НН» на домашнем стадионе примет «Сочи». Игра пройдет 29 октября.